Медведев заявил, что Зеленский «получил затрещину» от Трампа

По словам Медведева, Трамп «впервые сказал правду в лицо» украинскому президенту, который, по его мнению, «играет с третьей мировой войной». Заявление было сделано на фоне напряженной встречи, которая перешла в перепалку.

28 февраля Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры двух стран обменялись рукопожатиями у Западного крыла, после чего состоялась официальная встреча. Перед визитом в Белый дом Зеленский встретился с двухпартийной делегацией Сената США, обсудив продолжение военной помощи Украине и соответствующие законодательные инициативы, передает «Радиоточка НСН».

