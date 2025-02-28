Медведев заявил, что Зеленский «получил затрещину» от Трампа

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал в своем Telegram-канале встречу президентов США и Украины, назвав ее «лютой выволочкой» в Овальном кабинете.

По его словам, на встрече в Вашингтоне Трамп впервые заявил Зеленскому, что действия Киева могут привести к мировой войне. Медведев добавил, что Трамп дал Зеленскому «крепкую затрещину».

Зеленский покинул Белый дом раньше запланированного после перепалки с Трампом

По словам Медведева, Трамп «впервые сказал правду в лицо» украинскому президенту, который, по его мнению, «играет с третьей мировой войной». Заявление было сделано на фоне напряженной встречи, которая перешла в перепалку.

28 февраля Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры двух стран обменялись рукопожатиями у Западного крыла, после чего состоялась официальная встреча. Перед визитом в Белый дом Зеленский встретился с двухпартийной делегацией Сената США, обсудив продолжение военной помощи Украине и соответствующие законодательные инициативы, передает «Радиоточка НСН».

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