Зеленский поблагодарил «нормандскую четверку» за обмен пленными

Президент Украины Владимир Зеленский лично встретил вернувшихся после обмена в Донбассе украинских военнослужащих в киевском аэропорту Борисполь. Он объявил о выполнении первой части «нормандских договоренностей».

Обмен военнослужащими конфликтующих сторон состоялся в минувшее воскресенье, 29 декабря, на пункте пропуска под Головкой, пишут «Известия».

Решение об обмене пленными до конца года было принято в ходе встречи лидеров «нормандской четверки» в Париже 9 декабря. После этого ДНР, ЛНР и Киев согласовали детали, сообщает RT.

Зеленский поблагодарил «нормандскую четверку» за состоявшийся обмен пленными. Он сообщил, что освобожден 81 человек, 76 из них прибыли на подконтрольные Киеву территории, остальные остались в Донбассе. По предварительной информации, в ЛНР и ДНР вернулись 124 человека, в том числе бывшие бойцы спецназа «Беркут».

По словам президента Украны, освобождение из-под ареста бывших силовиков, которых в Киеве обвиняли в действиях против протестующих на майдане, было сложным решением. Однако это стало обязательным условием обмена с республиками в формате «всех на всех».

«Самое главное — люди дома», — заявил Зеленский.

В воскресенье, 29 декабря, в ходе телефонного разговора президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель позитивно оценили формулу обмена «всех установленных на всех установленных».

