Зеленский планирует впечатлить Запад новыми кадровыми чистками

Новые увольнения в системе украинской власти анонсировал президент страны Владимир Зеленский. Таким образом он борется с коррупцией. Об этом сообщает Reuters.

Украину ждут новые чистки в СБУ и полиции

«Мы продолжим избавляться от тех, кто привязан к своим старым привычкам и схемам, ослабляющим Украину десятилетиями», — цитирует агентство Зеленского.

По словам украинского лидера, кадровые чистки начнутся на следующей неделе. Он не назвал, кого коснуться увольнения.

Журналисты издания считают, что Зеленский новыми кадровыми чистками хочет впечатлить своих западных партнеров.

Ранее президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении ряда высокопоставленных сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ). Должности лишился замглавы СБУ Александр Якушев. Также уволен Борис Безрукий, возглавлявший управление службы в Запорожской области. Президент снял с должности главу департамента охраны гостайны Игоря Носко и ответственного за хозяйственное обеспечение СБУ Александра Проворотова, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com/@NATO / скриншот с видео
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