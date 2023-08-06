Зеленский планирует впечатлить Запад новыми кадровыми чистками
Новые увольнения в системе украинской власти анонсировал президент страны Владимир Зеленский. Таким образом он борется с коррупцией. Об этом сообщает Reuters.
«Мы продолжим избавляться от тех, кто привязан к своим старым привычкам и схемам, ослабляющим Украину десятилетиями», — цитирует агентство Зеленского.
По словам украинского лидера, кадровые чистки начнутся на следующей неделе. Он не назвал, кого коснуться увольнения.
Журналисты издания считают, что Зеленский новыми кадровыми чистками хочет впечатлить своих западных партнеров.
Ранее президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении ряда высокопоставленных сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ). Должности лишился замглавы СБУ Александр Якушев. Также уволен Борис Безрукий, возглавлявший управление службы в Запорожской области. Президент снял с должности главу департамента охраны гостайны Игоря Носко и ответственного за хозяйственное обеспечение СБУ Александра Проворотова, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Зеленский планирует впечатлить Запад новыми кадровыми чистками
- Экс-разведчик Риттер заявил о шокирующем приказе НАТО Зеленскому насчет мехотрядов
- СМИ: Во Внуково ввели план «Ковер»
- Маск пообещал транслировать поединок с Цукербергом в соцсети X
- Польша отключила одну из ниток нефтепровода «Дружба» из-за разгерметизации
- СМИ: ВСУ натолкнется на контратаку в случае прорыва первой линии обороны России
- В России заявили о готовности к запуску отрасли беспилотных авиационных систем
- Финальный аккорд: музыканты и зрители оценили вайб «Молодых ветров»
- Захарова прокомментировала установку трезубца на монумент «Родина-мать» в Киеве
- В США предупредили о скором отказе от Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru