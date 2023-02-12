Украину ждут новые чистки в СБУ и полиции
Кадровые чистки в Службе безопасности Украины (СБУ), полиции и налоговой службе анонсировал секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, решение об этом будет принято планируют на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в понедельник, сообщает издание «Вести».
«Мы готовимся к этому заседанию 13 февраля. После серии громких отставок и увольнений в руководстве таможенной службы и Минобороны такая же большая чистка состоится в службе безопасности Украины, государственной налоговой службе и Нацполиции», - заявил Данилов.
По его словам, уволят взяточников и тех, кто мешает работе бизнеса.
«Это касается всех органов, которые этим занимались - СБУ, налоговики, таможенники, полицейские и все остальные. Будут все органы чистыми от тех людей, которые марают нашу страну», - подытожил глава СНБО.
В конце января президент Украины Владимир Зеленский сообщил о масштабных кадровых изменениях. Это заявление было сделано на фоне коррупционных скандалов, в частности, с закупками украинского Минобороны по завышенным ценам. После заявления Зеленского в отставку ушли замглавы его офиса Кирилл Тимошенко, заместитель генпрокурора Украины Алексей Симоненко, замминистра обороны Вячеслав Шаповалов, отвечавший за тыловое обеспечение украинских войск, заместители еще троих министров, а также главы пяти военно-гражданских областных администраций: Днепропетровской, Киевской, Запорожской, Сумской и Херсонской.
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