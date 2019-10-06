Зеленский решил вернуться в «Квартал-95»

Украинский лидер Владимир Зеленский намерен вернуться в киностудию «Квартал 95», которую возглавлял до избрания президентом. Такое заявление сделал актриса шоу Елена Кравец в интервью программе «Светская жизнь», сообщает Lenta.ru.

У нее состоялся разговор с Зеленским, которому она позвонила, чтобы высказать впечатление о его речи в День независимости.

«Он говорит: "Пожалуйста, звоните мне. Я хочу оставаться на земле, и я же через пять лет планирую вернуться". Я: "Серьезно?" Он: "Конечно"», — сказала Кравец.