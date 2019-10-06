Зеленский решил вернуться в «Квартал-95»

6 октября 201915:27

Украинский лидер Владимир Зеленский намерен вернуться в киностудию «Квартал 95», которую возглавлял до избрания президентом. Такое заявление сделал актриса шоу Елена Кравец в интервью программе «Светская жизнь», сообщает Lenta.ru.

У нее состоялся разговор с Зеленским, которому она позвонила, чтобы высказать впечатление о его речи в День независимости.

«Он говорит: "Пожалуйста, звоните мне. Я хочу оставаться на земле, и я же через пять лет планирую вернуться". Я: "Серьезно?" Он: "Конечно"», — сказала Кравец.

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Со слов актрисы также стало известно о том, что Зеленский остается участником чатов «Квартала 95». Президент лично редактирует шутки сценаристов шоу о себе и своей супруге.

Напомним, Зеленский возглавлял киностудию студию «Квартал 95», которую создал в 2003 году. В ходе предвыборной кампании он пообещал выйти из бизнес-проектов и 13 августа передал доли в коммерческих компаниях, включая «Квартал 95» своим партнерам.

Ранее депутат Верховной Рады Украины V, VI и VII созывов Спиридон Килинкаров в беседе с НСН объяснил, как профессия шоумена помогла Зеленскому вести дебаты.

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ФОТО: кадр из сериала "Слуга Народа"
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