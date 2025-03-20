Британия заявила о сдвиге в сроках ввода миротворцев на Украину
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что сроки возможного размещения международного миротворческого контингента на Украине становятся более определенными. Об этом глава британского правительства заявил в интервью телеканалу ITV.
По его словам, это связано с переговорами между Россией и США, прошедшими на текущей неделе. Стармер также уточнил, что 20 марта в Великобритании состоится встреча представителей вооруженных сил стран Запада.
Как ожидается, участники обсудят планирование миротворческих операций, в том числе вопросы обеспечения безопасности в воздушном пространстве, на морских направлениях и на приграничных территориях.
Ранее агентство Bloomberg сообщало о намерении Лондона и Парижа сформировать так называемую «коалицию желающих» — группу стран, готовых направить миротворцев на Украину и предоставить Киеву гарантии безопасности. По данным агентства, в инициативе могут принять участие до 37 государств, передает «Радиоточка НСН».
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