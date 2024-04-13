Зеленский оценил стоимость восстановления Украины в $700 млрд
Для восстановления Украины необходимо $700 миллиардов, заявил президент страны Владимир Зеленский на встрече со студентами в Черновцах. Видео размещено на YouTube-канале его офиса.
«Если говорить про деньги на восстановление Украины, подсчеты разные, но пока еще это около $700 миллиардов», - сказал Зеленский, добавив, что это неокончательная цифра.
По его словам, партнеры Киева соглашаются с необходимостью восстановления страны. Он выразил уверенность, что Запад выделит Украине значительные суммы.
Ранее Всемирный банк в своем отчете оценил стоимость восстановления Украины в $486 миллиардов. Это почти в два раза больше размера всей экономики страны в 2021 году, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru