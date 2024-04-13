Зеленский оценил стоимость восстановления Украины в $700 млрд

«Если говорить про деньги на восстановление Украины, подсчеты разные, но пока еще это около $700 миллиардов», - сказал Зеленский, добавив, что это неокончательная цифра.

По его словам, партнеры Киева соглашаются с необходимостью восстановления страны. Он выразил уверенность, что Запад выделит Украине значительные суммы.

Ранее Всемирный банк в своем отчете оценил стоимость восстановления Украины в $486 миллиардов. Это почти в два раза больше размера всей экономики страны в 2021 году, отмечает «Радиоточка НСН».

