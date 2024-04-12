Госдеп анонсировал форум по восстановлению экономики Украины

Мероприятие пройдет 17 апреля в Вашингтоне. В нем примут участие министр торговли США Джин Раймондо, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и другие.

Отмечается, что участники форума обсудят восстановление Украины, когда Киеву «удастся стабилизировать свою экономику».

Ранее Всемирный банк оценил стоимость восстановления Украины в $500 миллиардов. Это почти в два раза превышает размер экономики страны в 2021 году, передает «Радиоточка НСН».

