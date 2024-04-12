Госдеп анонсировал форум по восстановлению экономики Украины
Вашингтон и Киев проведут совместный форум по обсуждению вопросов восстановления экономики Украины, сообщил Госдепартамент США.
Мероприятие пройдет 17 апреля в Вашингтоне. В нем примут участие министр торговли США Джин Раймондо, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и другие.
Отмечается, что участники форума обсудят восстановление Украины, когда Киеву «удастся стабилизировать свою экономику».
Ранее Всемирный банк оценил стоимость восстановления Украины в $500 миллиардов. Это почти в два раза превышает размер экономики страны в 2021 году, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru