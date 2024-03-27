В ожидании «раскачки»: Зеленский уволил главу СНБО вслед за Залужным
Увольнение Данилова связывают с оскорблением спецпредставителя КНР Ли Хуэя, чья миссия призвана помочь урегулированию конфликта на Украине. Между тем Запад опасается «раскачки» ситуации внутри Украины и, по ряду данных, запретил обсуждать легитимность Зеленского.
Президент Украины Владимир Зеленский уволил секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова по указанию американских кураторов. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в разговоре с «Известиями».
По его словам, в последнее время Данилов стал очень много выступать и «говорить ненужного».
«Думаю, что кураторы, которые управляют реально территорией киевского режима, подсказали, что эту одиозную фигуру надо убрать куда-то в тень», – сказал Азаров.
Экс-премьер отметил, что до политической карьеры Данилов работал ветеринаром и «имел кличку в луганской банде». Азаров отметил, что Данилов грубо оскорбил китайского дипломата, после чего терпение Зеленского закончилось.
«Он давно уже был одиозной фигурой. Это грубый, малообразованный человек. При "оранжевых" властях он стал быстро продвигаться, стал мэром Луганска и так далее», – заявил он.
Также Азаров назвал очевидным тот факт, что Данилова нужно убирать с официальных должностей. При этом экс-премьер допустил, что Данилова не будут «просто так выкидывать», а подыщут ему какое-то применение.
ОСКОРБЛЕНИЕ ИЛИ УКАЗАНИЕ
Во вторник, 26 марта, Зеленский уволил Данилова и назначил на его место главу Службы внешней разведки Александра Литвиненко. До этого, 20 марта, Данилов пренебрежительно исказил имя спецпредставителя Китая по делам Евразии Ли Хуэя, чья дипломатическая миссия призвана помочь урегулированию конфликта на Украине. Также он Данилов заявил, что представители КНР не могут решать, когда Киеву садиться за стол переговоров с Москвой.
Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов также связал отставку Данилова с оскорблением Ли Хуэя, отметив, что это является дипломатическим скандалом.
«Он использовал ненормативную лексику в адрес уважаемого спецпредставителя КНР Ли Хуэя и поплатился за это должностью», – сказал Рогов в разговоре с РИА Новости.
Он также отметил, что должность секретаря СНБО в последние годы стала «креслом говоруна» и фактически ни на что не влияла. При этом, по мнению Рогова, Данилов «придумал санкционные списки» и хорошо на них зарабатывал.
«Он долгое время зарабатывал за внесение в эти списки и исключение из них. Так что Данилов еще тот вымогатель и террорист», – добавил Рогов.
В свою очередь политолог Александр Дудчак в разговоре с НСН назвал скандал с представителем Китая Ли Хуэем лишь поводом для перестановки в СНБО Украины. Он уверен, что Зеленский уволил Алексея Данилова с должности по совету западных коллег.
«Вполне возможно, что случай с представителем Китая стал поводом для увольнения. Данилов очень органично вписывался во всю систему власти – яркий персонаж с интеллектом питекантропа. Может быть, это совет со стороны, чтобы показать китайцам, с одной стороны, что «мы все-таки принимаем меры» по отношению к таким высказываниям, с другой – новый глава СНБО не чужой Западу человек. Это решение было принято по совету зарубежных коллег, потому что на Украине в таких серьезных назначениях ничего не решается», – сказал он.
ЛЕГИТИМНОСТЬ ЗЕЛЕНСКОГО И ЗАКОННЫЕ ЦЕЛИ РФ
Между тем на Украине опасаются «раскачки» внутриполитической ситуации. Местное издание «Страна.ua» сообщило, что Запад мог запретить украинским политикам обсуждать легитимность президента Владимира Зеленского после истечения срока его полномочий в мае.
«Не исключено, что пришел сигнал от наших партнеров, что "раскачивать лодку" сейчас нежелательно. Эта история несет угрозу политической дестабилизации», – заявил изданию киевский политолог Андрей Золотарев.
При этом он отметил, что затухание дискуссий о легитимности Зеленского может быть связано не только с решением Запада, но и с политической пассивностью бывшего главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного, который не стал поддерживать борьбу против Зеленского. Зеленский снял Залужного с должности в начале февраля на фоне почти публичных разногласий о перспективах на фронте.
Источник издания в политических кругах Киева подтвердил обе версии эксперта, однако выразил мнение, что затишье вокруг Зеленского будет идти недолго. По его словам, многих не устраивает нынешний президент, при этом ситуация на фронте не улучшается.
Тем временем Россия после теракта в «Крокус Сити Холле», который произошел 22 марта, всеми силами ищет его заказчиков. На этом фоне директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ Александр Бортников 26 марта назвал начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) законной целью для РФ.
«Все впереди», – так Бортников ответил на вопрос журналистов о том, почему руководитель военной разведки Украины до сих пор жив.
В середине февраля на Украине продлили действие всеобщей мобилизации и военного положения до 13 мая, из-за чего президентские выборы, которые должны были пройти этой весной, проводиться не будут. Зеленский же заявлял, что выборы сейчас «не ко времени» и подчеркивал, что этот вопрос нужно закрыть, передает «Радиоточка НСН».
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