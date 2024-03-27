В ожидании «раскачки»: Зеленский уволил главу СНБО вслед за Залужным

Экс-премьер отметил, что до политической карьеры Данилов работал ветеринаром и «имел кличку в луганской банде». Азаров отметил, что Данилов грубо оскорбил китайского дипломата, после чего терпение Зеленского закончилось.

«Он давно уже был одиозной фигурой. Это грубый, малообразованный человек. При "оранжевых" властях он стал быстро продвигаться, стал мэром Луганска и так далее», – заявил он.

Также Азаров назвал очевидным тот факт, что Данилова нужно убирать с официальных должностей. При этом экс-премьер допустил, что Данилова не будут «просто так выкидывать», а подыщут ему какое-то применение.

ОСКОРБЛЕНИЕ ИЛИ УКАЗАНИЕ

Во вторник, 26 марта, Зеленский уволил Данилова и назначил на его место главу Службы внешней разведки Александра Литвиненко. До этого, 20 марта, Данилов пренебрежительно исказил имя спецпредставителя Китая по делам Евразии Ли Хуэя, чья дипломатическая миссия призвана помочь урегулированию конфликта на Украине. Также он Данилов заявил, что представители КНР не могут решать, когда Киеву садиться за стол переговоров с Москвой.

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов также связал отставку Данилова с оскорблением Ли Хуэя, отметив, что это является дипломатическим скандалом.

«Он использовал ненормативную лексику в адрес уважаемого спецпредставителя КНР Ли Хуэя и поплатился за это должностью», – сказал Рогов в разговоре с РИА Новости.

Он также отметил, что должность секретаря СНБО в последние годы стала «креслом говоруна» и фактически ни на что не влияла. При этом, по мнению Рогова, Данилов «придумал санкционные списки» и хорошо на них зарабатывал.