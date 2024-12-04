Президент Грузии призвала «надавить» на «Грузинскую мечту»

Пришло время оказать сильное давление на правящую партию «Грузинская мечта». Об этом в своих соцсетях заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

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Комментируя массовые обыски и задержания в офисах оппозиционных партий, она указала, необходимо действовать как можно быстрее, чтобы «не опоздать».

«Мой срочный призыв к нашим партнёрам и тем, кто хочет не допустить углубления кризиса и нестабильности, пришло время оказать сильное давление на правящую партию, которая толкает Грузию к обрыву», - написала Зурабишвили.

Ранее грузинские СМИ заявили, что был задержан лидер оппозиционной партии «Ахали» Ника Гварамия, сообщает RT. Также пишут о задержании Вепхо Касарадзе и Васо Кадзелашвили, входящих в «Коалицию за перемены».

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ФОТО: РИА Новости
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