Зеленский оставил подпись под законом об импичменте
Закон об импичменте подписал президента подписал глава Украины Владимир Зеленский. Эта инициатива Зеленского 10 сентября была одобрена Верховной радой.
Согласно закону, при ободрении большинства депутатов Рады начинается процедура отстранения президента от должности, пишет «Газета.ру». для этого создается специальная комиссия, состоящая их парламентариев, спецпрокурора и следователей.
Импичмент главе государства может быть объявлен в случае совершения им госизмены или другого преступления, отмечает RT.
Директор украинского Института глобальных стратегий Вадим Карасев в эфире НСН назвал дымовой завесой для народа закон об импичменте.
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