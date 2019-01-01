Зеленский объявил о роспуске парламента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский, официально вступивший в должность, заявил о роспуске Верховной рады.

«Я распускаю Верховный совет восьмого созыва», — сказал он.

Зеленский также призвал правительство уйти в отставку, передает RT.

Ранее новый президент призвал всех украинцев, живущих в разных странах мира вернуть на родину, чтобы вместе строить новую страну. Он пообещал им выдать украинские паспорта.

Ранее эксперты в эфире НСН объяснили, почему у избранного президента Украины могут возникнуть проблемы с роспуском парламента.

