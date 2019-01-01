Украина

Зеленский объявил о роспуске парламента Украины

20 мая10:56

Президент Украины Владимир Зеленский, официально вступивший в должность, заявил о роспуске Верховной рады.

 «Я распускаю Верховный совет восьмого созыва», — сказал он.

Зеленский также призвал правительство уйти в отставку, передает RT

Ранее новый президент призвал всех украинцев, живущих в разных странах мира вернуть на родину, чтобы вместе строить новую страну.  Он пообещал им выдать украинские паспорта.

Ранее эксперты в эфире НСН объяснили, почему у избранного президента Украины могут возникнуть проблемы с роспуском парламента. 

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ФОТО: ze2019.com
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийВерховная РадаИнаугурация

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