Отмечается, что российская армия успешно нанесла удар по личному составу и технике 125-й бригады территориальный обороны и 15-го пограничного отряда ВСУ близ Волчанска, Липцов и Дергачей. Также отражены две контратаки войск ВСУ в районе поселка Глубокое и села Старица.

В общей сложности в зоне ответственности группировки «Север» украинские войска лишились 205 военнослужащих, восьми автомобилей, трех танков, двух боевых бронемашин, боевой машины реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град», гаубицы Д-30 и польской самоходной артиллерийской установки Krab.

Ранее Минобороны России сообщило, что российские военные уничтожили с начала спецоперации 600 украинских самолетов и 1300 машин РСЗО.

