Минобороны сообщило о продвижении российских войск под Харьковом
Подразделения группировки войск «Север» российской армии продвинулись в глубину обороны украинских войск под Харьковом и нанесли удар по подразделениям «Иностранного легиона» и формирования «Кракен» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом в ходе ежедневного брифинга сообщило Минобороны России.
Отмечается, что российская армия успешно нанесла удар по личному составу и технике 125-й бригады территориальный обороны и 15-го пограничного отряда ВСУ близ Волчанска, Липцов и Дергачей. Также отражены две контратаки войск ВСУ в районе поселка Глубокое и села Старица.
В общей сложности в зоне ответственности группировки «Север» украинские войска лишились 205 военнослужащих, восьми автомобилей, трех танков, двух боевых бронемашин, боевой машины реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град», гаубицы Д-30 и польской самоходной артиллерийской установки Krab.
Ранее Минобороны России сообщило, что российские военные уничтожили с начала спецоперации 600 украинских самолетов и 1300 машин РСЗО.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru