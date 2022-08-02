ЕК перевела Украине 1 млрд евро кредитной помощи

Еврокомиссия перевела Украине пакет макрофинансовой кредитной помощи в 1 млрд евро, который был согласован в июле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ЕК.

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Первый транш в 50% суммы был переведен накануне, второй транш со второй половиной суммы был осуществлён во вторник.

Ранее 7 июля сообщалось, что Европарламент одобрил предоставление Украине кредита в размере одного млрд евро. Отмечалось, что это первая часть из запланированной макрофинансовой помощи Киеву в размере 9 млрд евро.

Данный кредит предоставляется с целью помочь Украине в связи с острой нехваткой средств, которая усугубляется «продолжающимися в стране военными действиями».

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ФОТО: РИА Новости
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