Украина

Зеленский обнародовал свои доходы

20 мая21:36

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл информацию о своих доходах за прошлый год. Глава государства, вступивший 20 мая в должность, в 2018 году заработал порядка четырех миллионов гривен.

Зеленский является владельцем «San Tommaso», которая управляет двумя домами в Италии. У президента Украины также имеет несколько счетов в валюте.

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У супруги Зеленского - Елены - две арендованные квартиры в Великобритании и земельный участок в Киевской области, сообщает Ura.ru.

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ФОТО: Кадр из трансляции
ТЕГИ:Владимир Зеленский

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