Зеленский обнародовал свои доходы

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл информацию о своих доходах за прошлый год. Глава государства, вступивший 20 мая в должность, в 2018 году заработал порядка четырех миллионов гривен.

Зеленский является владельцем «San Tommaso», которая управляет двумя домами в Италии. У президента Украины также имеет несколько счетов в валюте.