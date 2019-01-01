Зеленский обнародовал свои доходы
Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл информацию о своих доходах за прошлый год. Глава государства, вступивший 20 мая в должность, в 2018 году заработал порядка четырех миллионов гривен.
Зеленский является владельцем «San Tommaso», которая управляет двумя домами в Италии. У президента Украины также имеет несколько счетов в валюте.
У супруги Зеленского - Елены - две арендованные квартиры в Великобритании и земельный участок в Киевской области, сообщает Ura.ru.
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