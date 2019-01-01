Шахназаров: Зеленскому пора определяться. Быть приятным для всех не получится
Гендиректор киноконцерна «Мосфильм», режиссер Карен Шахназаров специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Россияне рассказали, сколько денег им нужно для нормального уровня жизни
Российской семье из трех человек для нормального уровня жизни необходимы 78 тыс. рублей в месяц. Об этом говорят данные опроса, проведенного холдингом «Ромир». Это всего на 2 тыс. рублей или 3% больше, чем годом ранее, говорят социологи.
Карен Шахназаров: «Давайте разберемся: 78 тысяч рублей на троих – это чуть больше 20 тысяч рублей на человека. На мой взгляд, при том уровне цен, при той стоимости услуг, которые приходится оплачивать (особенно родителям, у которых есть маленькие дети), это совсем небольшие деньги. И если большинству россиян достаточно 78 тысяч, это говорит о том, что уровень запроса у нашего среднестатистического гражданина весьма невысок. И вообще, уровень зарплат в России, на мой взгляд, не соответствует тем требованиям, которые должны быть. Нужно что-то с этим делать!» - заявил НСН Карен Шахназаров.
Начальника одного из отделов ФСБ обвинили в получении взятки
Начальника одного из отделов ФСБ полковника Кирилла Черкалина обвинили в получении взятки на сумму в 850 тысяч долларов (около 55 миллионов рублей). Деньги Черкалин получил от главы коммерческой фирмы за общее покровительство в период с 2012 по 2015 год.
Карен Шахназаров: «Мне кажется, что эта и предыдущая новости взаимосвязаны: задержание граждан, которые получают взятки в размере 55 млн рублей и очень скромное пожелание рядовой семьи иметь доход в 78 тысяч и считать, что это нормально. Мне кажется, что, в первую очередь, нужно прилагать какие-то усилия. Чтобы повысить уровень жизни населения. Причем, я не говорю о сокращении, например, расходов на оборону (это необходимо). Просто у меня есть ощущение, что в стране есть ресурсы, которые используются не рационально или вообще не используются, или используются не по назначению. То есть нет того, что называется элементарным хозяйственным порядком, который позволил бы средний уровень зарплат и, соответственно, запросов наших граждан», - подчеркнул он в эфире НСН.
Названа дата инаугурации Зеленского
Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского состоится в понедельник, 20 мая. Такое решение принято сегодня на заседании Верховной рады.
Карен Шахназаров: «Избранному президенту Украины Зеленскому надо уже определяться: быть приятным для всех не получится. Ему придется принимать какие-то принципиальные решения. И вот тогда мы увидим, что реально Зеленский принесет народу Украины и народу Российской Федерации. Многие его решения могут косвенно (или даже не косвенно) повлиять и на нашу жизнь», - отметил Карен Шахназаров в беседе с НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.