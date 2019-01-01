Шахназаров: Зеленскому пора определяться. Быть приятным для всех не получится

Карен Шахназаров: «Мне кажется, что эта и предыдущая новости взаимосвязаны: задержание граждан, которые получают взятки в размере 55 млн рублей и очень скромное пожелание рядовой семьи иметь доход в 78 тысяч и считать, что это нормально. Мне кажется, что, в первую очередь, нужно прилагать какие-то усилия. Чтобы повысить уровень жизни населения. Причем, я не говорю о сокращении, например, расходов на оборону (это необходимо). Просто у меня есть ощущение, что в стране есть ресурсы, которые используются не рационально или вообще не используются, или используются не по назначению. То есть нет того, что называется элементарным хозяйственным порядком, который позволил бы средний уровень зарплат и, соответственно, запросов наших граждан», - подчеркнул он в эфире НСН.

