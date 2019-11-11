Зеленский обещает референдум о продаже земли на Украине иностранцам

11 ноября 201918:43

Президент Украина Владимир Зеленский пообещал, что иностранцы смогут приобретать землю в стране, только после одобрения на всенародном референдуме. В специальном видеообращении Зеленский также сообщил, что в проект закона о продаже земли сельскохозяйственного назначения ко второму чтению внесут норму о возможности их покупки без дополнительных условий исключительно украинским гражданами и компаниями.

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Как сообщает ТАСС, таким образом лидер Украины отреагировал на выступления со стороны некоторых депутатов против данного законопроекта и протестных митингов сельхозработников в регионах.

Зеленский заявил, что в ближайшее время Верховная рада разработает и примет закон о всеукраинском референдуме, сообщает RT. По оценке президента, плебисцит даст возможность гражданам самим решать важные вопросы.

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
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