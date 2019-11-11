Зеленский обещает референдум о продаже земли на Украине иностранцам

Как сообщает ТАСС, таким образом лидер Украины отреагировал на выступления со стороны некоторых депутатов против данного законопроекта и протестных митингов сельхозработников в регионах.

Зеленский заявил, что в ближайшее время Верховная рада разработает и примет закон о всеукраинском референдуме, сообщает RT. По оценке президента, плебисцит даст возможность гражданам самим решать важные вопросы.

