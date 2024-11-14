Зеленский: Необходимо критически важная помощь после удара по Киеву
14 ноября 202400:01
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к союзникам на Западе, сообщает «Лента.ру».
Глава государства после атаки армии России по военным объектам Киева потребовал от партнеров помощи. Украинский лидер указал, что войскам крайне важно иметь необходимые средства для обороны, что помогает в эффективности ВСУ.
Зеленский отметил, что тем самым и «достигается мир благодаря силе».
Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил о прогремевших взрывах. По его словам, над городом летали беспилотники.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru