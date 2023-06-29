WSJ: США близки к поставке Украине ракет ATACMS
Власти Соединенных Штатов близки к передаче Украине оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских и европейских чиновников.
По информации издания, вопрос будет решаться на высоком уровне. Ранее настроенный скептически Белый дом пришел к выводу о необходимости поддержать Украину, пишет газета.
Уточняется, что власти США могут решить вопрос о поставках ATACMS в ближайшие недели.
Заместитель помощника главы Пентагона Лаура Купер ранее высказала сомнение касательно возможных поставок ATACMS Украине. Она напомнила, что Киеву передали альтернативные системы вооружений, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru