WSJ: США близки к поставке Украине ракет ATACMS

Власти Соединенных Штатов близки к передаче Украине оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских и европейских чиновников.

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По информации издания, вопрос будет решаться на высоком уровне. Ранее настроенный скептически Белый дом пришел к выводу о необходимости поддержать Украину, пишет газета.

Уточняется, что власти США могут решить вопрос о поставках ATACMS в ближайшие недели.

Заместитель помощника главы Пентагона Лаура Купер ранее высказала сомнение касательно возможных поставок ATACMS Украине. Она напомнила, что Киеву передали альтернативные системы вооружений, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ru.wikipedia.org/
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