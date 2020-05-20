Зеленский назвал Украину серьезной, но бедной страной
Украина серьезная, но бедная страна, которая вынуждена выплачивать многомиллиардные кредиты. Как пишет ТАСС, с таким заявлением выступил украинский президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции по случаю годовщины со дня его инаугурации.
К слову, на бедственное положение Украины, которое усугубила пандемия коронавируса, ранее указывали многие политики. Так, глава МВД Арсен Аваков и бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук предрекли экономике страны катастрофу, к которой приведет пандемия COVID-19.
Отметим, 20 мая Владимир Зеленский проводит пресс-конференцию по случаю годовщины нахождения у власти. Несмотря на пандемию коронавируса, мероприятие проходит не в онлайн формате, а в парке возле Мариинского дворца в Киеве. Для обеспечения безопасности между представителями СМИ соблюдена социальная дистанция.
Ранее Владимир Зеленский во время пресс-конференции, приуроченной к первому году его президентства, ответил на вопрос о диалоге с российским лидером Владимиром Путиным. Как пишет РИА Новости, президент Украины подчеркнул, что он неизбежен.
Кстати, РБК отмечает, что действующий президент Украины гораздо реже своего предшественника Петра Порошенко общается с российским коллегой Владимиром Путиным. Издание подчеркивает, что в первый год работы (с 20 мая 2019 года) он всего шесть раз созванивался с президентом РФ. В то время, как Петр Порошенко в первый год работы (с 7 июня 2014 по 7 июня 2015 года) разговаривал с российским президентом по телефону 22 раза.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
309 тыс.+8 764 / сут.
Умерли
2 972+135 / сут.
Выздоровели
85 392+9 262 / сут.
- Число безработных за нерабочие дни в РФ выросло почти на 30%
- Доходы «Газпрома» от экспорта газа обвалились на половину
- «В разгар мая в столицу заглянет зима». Синоптик пообещал москвичам снег
- Вирусолог: Пик эпидемии коронавируса пройден
- Голикова анонсировала решение по ЕГЭ в ближайшее время
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru