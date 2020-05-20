Зеленский назвал Украину серьезной, но бедной страной

Украина серьезная, но бедная страна, которая вынуждена выплачивать многомиллиардные кредиты. Как пишет ТАСС, с таким заявлением выступил украинский президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции по случаю годовщины со дня его инаугурации.

К слову, на бедственное положение Украины, которое усугубила пандемия коронавируса, ранее указывали многие политики. Так, глава МВД Арсен Аваков и бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук предрекли экономике страны катастрофу, к которой приведет пандемия COVID-19.

Отметим, 20 мая Владимир Зеленский проводит пресс-конференцию по случаю годовщины нахождения у власти. Несмотря на пандемию коронавируса, мероприятие проходит не в онлайн формате, а в парке возле Мариинского дворца в Киеве. Для обеспечения безопасности между представителями СМИ соблюдена социальная дистанция.