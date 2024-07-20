Зеленский назвал Трампа президентом США

Пост по итогам разговора с Трампом Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале. Украинский лидер заявил, что договорился с республиканцем «сделать мир честным и устойчивым».

Также Зеленский поздравил Трампа с выдвижением на выборы президента США.

Ранее республиканец высказал мнение, что конфликт на Украине произошел потому, что президентом США является Джо Байден, передает «Радиоточка НСН».

