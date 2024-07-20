Зеленский захотел лично встретиться с экс-президентом США Трампом
Украинский лидер Владимир Зеленский провел телефонный разговор с пережившим покушение бывшим президентом США Дональдом Трампом, договорившись о личной встрече для обсуждения способов урегулирования конфликта на Украине. Об этом украинский президент написал в своем Telegram-канале.
Зеленский также поздравил Трампа с выдвижением политика в кандидаты на пост президента США от Республиканской партии. К тому же он осудил покушение, совершенное на бывшего президента страны 13 июля по американскому времени.
Дональд Трамп много раз говорил о том, что собирается добиться быстрого урегулирования украинского конфликта в случае своей победы на президентских выборах в США в 2024 году. По его словам, он сможет завершить противостояние еще до своего вступления в должность 20 января 2025 года. Трамп также заявлял о наличие у него плана по мирному урегулированию конфликта на Украине. Однако пункты этого документа так и не были обнародованы.
Ранее в Офисе Зеленского запретили бывшему президенту Украины Петру Порошенко встречаться с Трампом, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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