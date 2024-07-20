Зеленский захотел лично встретиться с экс-президентом США Трампом

Украинский лидер Владимир Зеленский провел телефонный разговор с пережившим покушение бывшим президентом США Дональдом Трампом, договорившись о личной встрече для обсуждения способов урегулирования конфликта на Украине. Об этом украинский президент написал в своем Telegram-канале.

Зеленский также поздравил Трампа с выдвижением политика в кандидаты на пост президента США от Республиканской партии. К тому же он осудил покушение, совершенное на бывшего президента страны 13 июля по американскому времени.