Песков назвал основную тему переговоров Путина с Уиткоффом и Кушнером

Президент России Владимир Путин, спецпосланник лидера США Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Дональда Трампа Джаред Кушнер на переговорах обсудят тематику урегулирования на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Как напомнил представитель Кремля, Кушнер и Уиткофф посетят Москву. Они прибудут в российскую столицу 22 января «после семи-восьми вечера», пишет RT.

«И состоится их встреча с Путиным, продолжится разговор по тематике украинского урегулирования и другим сопутствующим темам», - указал Песков.

По итогам переговоров будет организован брифинг помощника российского лидера Юрия Ушакова.

Ранее Кремль подтвердил, что Путин в четверг планирует провести встречу с Уиткоффом.

