Зеленский назвал мародёрами своих критиков

Президент Украины Владимир Зеленский приравнял к мародёрам представителей оппозиции, которые стремятся заработать политические очки на эпидемии коронавируса.

«В сложное для страны время заниматься политическим хайпом — фактически равно мародерству», — заявил украинский лидер, обращаясь к таким оппонентам.

Зеленский прокомментировал обвинения в свой адрес в связи с введением в стране чрезвычайного положения в качестве меры противодействия COVID-19. По его словам, те, кто подозревает власть в попытке под этим предлогом реализовать непопулярные меры, судят по себе, своим принципам и жизненному опыту, передает «Свободная пресса».

Некоторые эксперты оценивают последние действия президента Украины как антимайданный переворот. Речь идёт о целом ряде кадровых назначений, политических решений и методов борьбы с коронавирусом.

В то же время, целый ряд других украинских экспертов и политиков обвиняют правительство в бездействии. Они констатируют — власти в рамках карантина серьезно ограничили права и свободы граждан, не предложив им ничего взамен, передает РИА ФАН.

Наиболее жёсткой критике подверг действия Зеленского и его команды лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. По его словам, решение правительства переложить расходы по борьбе с эпидемией на предпринимателей и местные бюджеты вызовет катастрофу в экономике Украины.

