Зеленский назвал Крым «вырванным сердцем» Украины

Украинский президент Владимир Зеленский назвал Крым сердцем Украины, сравнив воссоединение полуострова с Россией «вырванным сердцем».

«Крым был сердцем Украины. Солнечным, добрым, светлым», — процитированы слова Зеленского на его странице в Facebook. Об этом президент заявил в ходе обращения к гражданам.

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Украинский лидер добавил, что для того, чтобы «Украина смогла радостно и искренне улыбнуться», нужно вернуть ей её сердце.

Крым стал российским регионом после того, как подавляющее большинство его жителей в 2014 году проголосовали за возвращение полуострова в состав России.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:КрымВладимир Зеленский
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