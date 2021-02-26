Зеленский назвал Крым «вырванным сердцем» Украины
Украинский президент Владимир Зеленский назвал Крым сердцем Украины, сравнив воссоединение полуострова с Россией «вырванным сердцем».
«Крым был сердцем Украины. Солнечным, добрым, светлым», — процитированы слова Зеленского на его странице в Facebook. Об этом президент заявил в ходе обращения к гражданам.
Украинский лидер добавил, что для того, чтобы «Украина смогла радостно и искренне улыбнуться», нужно вернуть ей её сердце.
Крым стал российским регионом после того, как подавляющее большинство его жителей в 2014 году проголосовали за возвращение полуострова в состав России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru