Зеленский назвал Крым «вырванным сердцем» Украины

Украинский лидер добавил, что для того, чтобы «Украина смогла радостно и искренне улыбнуться», нужно вернуть ей её сердце.

Крым стал российским регионом после того, как подавляющее большинство его жителей в 2014 году проголосовали за возвращение полуострова в состав России.

