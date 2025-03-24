Зеленский назначил Калашника главой Киевской областной администрации
24 марта 202519:29
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Николая Калашника главой Киевской областной государственной администрации. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы государства.
Назначению предшествовало согласование кандидатуры Кабинетом министров Украины, которое состоялось 11 марта.
Калашник сменил на этом посту Руслана Кравченко, которого Зеленский уволил 30 декабря 2024 года.
Уже на следующий день Кравченко возглавил Государственную налоговую службу Украины, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru