Зеленский пообещал сделать Украину «базой для покорения мира»

Украинский лидер Владимир Зеленский объявил о своем намерении создать в стране условия для свободы творческой реализации граждан. Об этом он заявил на странице в Facebook.

Владимир Зеленский отметил, что страна каждый год являет миру талантливых украинцев. Президент Украины заявил о том, что намерен создавать возможности для реализации инициатив граждан.

«Чтобы именно Украина стала для наших гениев базой для дальнейшего покорения мира», — отметил Зеленский.

Незадолго до этого заявления президент Украины рассказал, что хотел бы создать программу «правительство в смартфоне».

Ранее художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов в эфире НСН признался, что Зеленский сначала удивил свежестью, потом – странностью.

