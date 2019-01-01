Зеленский пообещал сделать Украину «базой для покорения мира»
Украинский лидер Владимир Зеленский объявил о своем намерении создать в стране условия для свободы творческой реализации граждан. Об этом он заявил на странице в Facebook.
Владимир Зеленский отметил, что страна каждый год являет миру талантливых украинцев. Президент Украины заявил о том, что намерен создавать возможности для реализации инициатив граждан.
«Чтобы именно Украина стала для наших гениев базой для дальнейшего покорения мира», — отметил Зеленский.
Незадолго до этого заявления президент Украины рассказал, что хотел бы создать программу «правительство в смартфоне».
Ранее художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов в эфире НСН признался, что Зеленский сначала удивил свежестью, потом – странностью.
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