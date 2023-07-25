Зеленский надеется начать переговоры о членстве Украины в ЕС в 2023 году

Украина полностью готова к переговорам о вступлении в Европейский союз и надеется начать их в текущем году, сообщил в Telegram глава государства Владимир Зеленский.

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Президент заявил, что Киев выполняет то, что необходимо, и делает все возможное, «чтобы и готовность ЕС была также полной именно в этом году».

Ранее депутат Европарламента заявил, что Украина не войдет в состав ЕС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: РИА Новости
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