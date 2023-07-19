Грузия обвинила Украину в препятствовании вступлению страны в Евросоюз

Украина была против получения Грузией статус кандидата в члены Евросоюза. Об этом рассказал премьер-министр Ираклий Гарибашвили, его слова приводит «Sputnik Грузия».

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Он отметил, что его домысли подтвердили и другие европейские лидеры. Гарибашвили добавил, что Украина год назад была заинтересована в том, чтобы кавказская страна не получила статус кандидата.

Ранее председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе рассказал о требованиях Украины от Грузии открыть второй фронт против России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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