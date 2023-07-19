Грузия обвинила Украину в препятствовании вступлению страны в Евросоюз
19 июля 202318:54
Украина была против получения Грузией статус кандидата в члены Евросоюза. Об этом рассказал премьер-министр Ираклий Гарибашвили, его слова приводит «Sputnik Грузия».
Он отметил, что его домысли подтвердили и другие европейские лидеры. Гарибашвили добавил, что Украина год назад была заинтересована в том, чтобы кавказская страна не получила статус кандидата.
Ранее председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе рассказал о требованиях Украины от Грузии открыть второй фронт против России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru