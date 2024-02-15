Зеленский легализовал медицинский каннабис на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о легализации медицинского каннабиса. Документ опубликован на сайте Верховной рады.
В сообщении говорится, что закон о регулировании обращения конопли в медицинских, промышленных и научных целях возвращен в парламент с подписью президента. Документ незамедлительно вступает в силу.
В июне 2022 года правительство Украины разрешило использование каннабиса в медицинских целях. В декабре 2023 года Верховная рада одобрила соответствующий законопроект.
Зеленский инициировал тему легализации медицинского каннабиса в 2020 году. Бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин обвинил главу государства в намерении подсадить граждан на марихуану, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru