Зеленский: Киев работает с США над миром и рассчитывает на их поддержку

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев работает над достижением мира в Украине как можно скорее и продолжает сотрудничество с США и европейскими партнерами, рассчитывая на их поддержку. Об этом говорится в его заявлении в X.

Это заявление последовало после того, как президент США Дональд Трамп назвал слова Зеленского о длительности конфликта «худшим заявлением», с которым США не согласны.