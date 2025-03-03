Зеленский: Киев работает с США над миром и рассчитывает на их поддержку

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев работает над достижением мира в Украине как можно скорее и продолжает сотрудничество с США и европейскими партнерами, рассчитывая на их поддержку. Об этом говорится в его заявлении в X.

Это заявление последовало после того, как президент США Дональд Трамп назвал слова Зеленского о длительности конфликта «худшим заявлением», с которым США не согласны.

Трамп: США больше не будут мириться с позицией Зеленского по урегулированию

Трамп также выразил недовольство действиями Зеленского, призвав его к прекращению огня и отказу от критики президента России Владимира Путина.

Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал заявление Зеленского о том, что окончание конфликта на Украине «очень далеко», назвав его «худшим заявлением», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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