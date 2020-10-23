Зеленский испугался громкого звука на стадионе

Президент Украины Владимир Зеленский был напуган громким звуком во время встречи с тренерами, спортсменами и чиновниками.

Инцидент произошел в пресс-центре ледовой арены Mariupol Ice Center в Мариуполе, открытие которой посетил украинский лидер. Видео с произошедшим публикует «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

После открытия на льду стартовал матч между «Мариуполем» и киевским «Соколом». В помещении, где проходило общение с Зеленским, раздался громкий шум, из-за которого президент дернулся и закрыл уши. В этот момент к нему бросился встревоженный сотрудник охраны. «Все нормально, нормально. Сижу», — успокоил его Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что готов принять участие в испытаниях вакцины от коронавируса, разработанной украинскими учеными.

