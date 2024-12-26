Зеленский и Вучич обсудили развитие отношений Киева и Белграда

Президент Украины Владимир Зеленский и сербский президент Александр Вучич провели телефонные переговоры, в ходе которых стороны обсудили развитие отношения между двумя странами. Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

Зеленский рассказал, что в начале этой недели принял верительные грамоты у нового посла Сербии Андона Сапуджи. 24 декабря сербское посольство в Киеве восстановило работу после того, как временно закрылось в октябре 2022 года из соображений безопасности.