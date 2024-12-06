СМИ: Зеленский и Трамп могут встретиться в Париже 7 декабря
Президент Украины Владимир Зеленский может провести встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом в Париже на церемонии открытия восстановленного собора Нотр-Дам, сообщает AFP со ссылкой на источник в украинском руководстве.
По данным агентства, Зеленский примет участие в торжественном мероприятии и встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Как уточняет Le Figaro, приглашения на торжества получили лидеры более 160 стран, включая принца Уэльского Уильяма, президентов Германии, Грузии и Италии.
Всего на мероприятии ожидается около 1500 участников, включая членов официальных делегаций, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Подросток открыл стрельбу в кафе в Туле
- СМИ: Зеленский и Трамп могут встретиться в Париже 7 декабря
- Пострадавшие в школе Краснодара получают помощь, их жизни вне угрозы
- Напавший на школьников в Краснодаре задержан
- «Знали о конфликте»: Фильм «Руки вверх!» удалят со стримингов по решению суда
- СМИ: Сырский назвал главные задачи ВСУ в Курской области
- Временного поверенного Латвии вызвали в российский МИД
- МИД Грузии заявил о четырех задержанных на акциях протеста россиянах
- Сербия попросила Россию увеличить поставки газа
- Восьмиклассник напал на учеников в школе Краснодарского края
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru