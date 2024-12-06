СМИ: Зеленский и Трамп могут встретиться в Париже 7 декабря

Президент Украины Владимир Зеленский может провести встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом в Париже на церемонии открытия восстановленного собора Нотр-Дам, сообщает AFP со ссылкой на источник в украинском руководстве.

По данным агентства, Зеленский примет участие в торжественном мероприятии и встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном.