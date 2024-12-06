СМИ: Зеленский и Трамп могут встретиться в Париже 7 декабря

Президент Украины Владимир Зеленский может провести встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом в Париже на церемонии открытия восстановленного собора Нотр-Дам, сообщает AFP со ссылкой на источник в украинском руководстве.

По данным агентства, Зеленский примет участие в торжественном мероприятии и встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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Как уточняет Le Figaro, приглашения на торжества получили лидеры более 160 стран, включая принца Уэльского Уильяма, президентов Германии, Грузии и Италии.

Всего на мероприятии ожидается около 1500 участников, включая членов официальных делегаций, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ПарижФранцияСШАУкраинаДональд ТрампВладимир Зеленский

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