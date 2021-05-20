Зеленский хочет привлечь США к дискуссии по Донбассу

США могли бы стать участником дискуссии по урегулированию конфликта вокруг Донбасса, считает президент Украины Владимир Зеленский.

«Я считаю, что, кроме «нормандского формата» будет прямой разговор с президентом России. А кроме прямого разговора с президентом России, я вижу еще формат привлечения США в эту дискуссию. В каком формате, пока не готов говорить",- заявил Зеленский в четверг на пресс-конференции по итогам второй годовщины своего президентства.

Ранее он заявил, что вопрос урегулирования ситуации на Донбассе может быть вынесен на общенациональный референдум.

По словам Зеленского, проведение референдума может быть одним из планов, «если не сработает другой».

Советник главы самопровозглашенной Луганской народной республики Родион Мирошник в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказал мнение, что Зеленский за два года президентства стал совершенно несамостоятельным и утратил влияние на урегулирование конфликта вокруг Донбасса.

