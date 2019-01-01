Украина

Зеленский хочет люстрировать Порошенко и его соратников

11 июля15:46

Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым люстрировать всех высших чиновников, которые занимали должности в бытность главой государства Петра Порошенко. Об этом Зеленский объявил в видеообращении, которое он разместил в Facebook, передает RT.

Среди тех, к кому должны быть применены законодательные ограничения президент назвал, в частности, самого Порошенко, всех депутатов Верховной рады, министров, генерального прокурора, главу СБУ и других лиц, которые занимали высокие должности в период с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года.

И русофобам, и русофилам. Зачем команда Зеленского хочет переименовать Россию

Зеленский также пообещал в будущем дать объективную юридическую оценку действиям всех этих граждан.

Между тем, как сообщает Ura.ru, охранники едва отбили Петра Порошенко у разъярённой толпы в городе Свалява Закарпатской области.

Люди с криками «Ганьба!» (позор) прогнали бывшего президента с предвыборного митинга. «Обокрал армию, всех обокрал!» — раздавалось из толпы в адрес Порошенко. Народ не пустил Порошенко на сцену, а затем некоторые пытались схватить его за пиджак.

Внеочередные выборы в Верховную раду пройдёт на Украине 21 июля.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО: Reuters / Valentyn Ogirenko
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийПорошенкоЧиновники