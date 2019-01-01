Зеленский хочет люстрировать Порошенко и его соратников

Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым люстрировать всех высших чиновников, которые занимали должности в бытность главой государства Петра Порошенко. Об этом Зеленский объявил в видеообращении, которое он разместил в Facebook, передает RT.

Среди тех, к кому должны быть применены законодательные ограничения президент назвал, в частности, самого Порошенко, всех депутатов Верховной рады, министров, генерального прокурора, главу СБУ и других лиц, которые занимали высокие должности в период с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года.