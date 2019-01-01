Зеленский хочет люстрировать Порошенко и его соратников
Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым люстрировать всех высших чиновников, которые занимали должности в бытность главой государства Петра Порошенко. Об этом Зеленский объявил в видеообращении, которое он разместил в Facebook, передает RT.
Среди тех, к кому должны быть применены законодательные ограничения президент назвал, в частности, самого Порошенко, всех депутатов Верховной рады, министров, генерального прокурора, главу СБУ и других лиц, которые занимали высокие должности в период с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года.
Зеленский также пообещал в будущем дать объективную юридическую оценку действиям всех этих граждан.
Между тем, как сообщает Ura.ru, охранники едва отбили Петра Порошенко у разъярённой толпы в городе Свалява Закарпатской области.
Люди с криками «Ганьба!» (позор) прогнали бывшего президента с предвыборного митинга. «Обокрал армию, всех обокрал!» — раздавалось из толпы в адрес Порошенко. Народ не пустил Порошенко на сцену, а затем некоторые пытались схватить его за пиджак.
Внеочередные выборы в Верховную раду пройдёт на Украине 21 июля.
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