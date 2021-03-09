Зеленский готов к личной встрече с Путиным при срыве «нормандского» саммита
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности провести отдельные встречи с лидерами Германии, Франции, России, входящих в «нормандскую четвёрку» вместе с Киевом, если не получится организовать совместный саммит. Эту тему Зеленский затронул в рамках всеукраинского форума «Украина 30. Культура. Медиа. Туризм».
По словам украинского лидера, встреча в нормандском формате, так или иначе, готовится, однако её перспективы пока не ясны. Даже, если она сорвётся, Зеленский пообещал найти возможность для отдельных переговоров, в том числе, с Владимиром Путиным.
«Если, как говорят, «гора не идет к Магомету», ничего страшного - значит, я встречусь с каждым отдельно», - цитирует RT Зеленского.
При этом он затруднился оценить насколько отрицательно сказались санкции Киева в отношении оппозиционных телеканалов и лидера партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука на переговорном процессе в рамках контактной группы и «четверки».
На последнем саммите «нормандской четверки», который прошёл 9 декабря 2019 года в Париже, участники подписали итоговое заявление, однако большая часть его так и осталась только на бумаге.
В частности, Киев до сих пор не начал реализовывать политическую часть документа в отношении отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
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