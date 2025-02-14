Зеленский: Если Украину не возьмут в НАТО, ей нужна армия в 1,5 млн человек

Если Украину не будут брать в НАТО, тогда в стране должна быть армия численностью 1,5 миллиона человек и современное оружие. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

Он отметил, что сегодняшняя Америка и президент США Дональд Трамп «не готовы говорить» о вступлении Украины в альянс. По словам Зеленского, Вашингтон считает, что на Украине не может быть НАТО, потому что это эскалация с Россией.

Зеленский также подчеркнул, что не видит, «что есть готовый план в США» и добавил, что Киев готов говорить обо всем – от контингента до гарантий безопасности.

Ранее Дональд Трамп назвал одной из причин начала специальной военной операции РФ стремление Запада втянуть Украину в НАТО. По его словам, Киев понимал неприемлемость для России перспективы своего вступления в Североатлантический альянс до начала спецоперации, передает «Радиоточка НСН».

