Зеленский допустил создание нового формата переговоров по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе параллельно «нормандскому» может быть создан другой формат. В него должны быть привлечены заинтересованные страны, «мощные игроки».
По словам украинского лидера, минские соглашения должны быть гибкими, однако отказываться от них не стоит. Об этом Зеленский сообщил в ходе рабочей поездки в Херсонскую область. Заявление опубликовано на сайте президента Украины, передает RT.
Ранее экс-президент Украины, глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонид Кравчук в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» поддержал идею Владимира Зеленского внести изменения в минские соглашения.
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