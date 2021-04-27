Зеленский допустил создание нового формата переговоров по Донбассу

По словам украинского лидера, минские соглашения должны быть гибкими, однако отказываться от них не стоит. Об этом Зеленский сообщил в ходе рабочей поездки в Херсонскую область. Заявление опубликовано на сайте президента Украины, передает RT.

Ранее экс-президент Украины, глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонид Кравчук в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» поддержал идею Владимира Зеленского внести изменения в минские соглашения.

