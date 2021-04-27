Зеленский допустил создание нового формата переговоров по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе параллельно «нормандскому» может быть создан другой формат. В него должны быть привлечены заинтересованные страны, «мощные игроки».

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По словам украинского лидера, минские соглашения должны быть гибкими, однако отказываться от них не стоит. Об этом Зеленский сообщил в ходе рабочей поездки в Херсонскую область. Заявление опубликовано на сайте президента Украины, передает RT.

Ранее экс-президент Украины, глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонид Кравчук в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» поддержал идею Владимира Зеленского внести изменения в минские соглашения.

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ФОТО: Сайт президента Украины / www.president.gov.ua
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийВойна В Донбассе
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