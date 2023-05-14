Зеленский допустил отмену парламентских выборов на Украине

Выборы депутатов Верховной Рады намечены на октябрь 2023 года. Их могут отменить при сохранении на Украине военного положения, сказал глава государства.

Парламентские выборы пройдут в течение 90 дней после отмены военного положения, добавил Зеленский.

Украинский лидер ранее заявил, что Киев не нуждается в посредниках для диалога с Россией. По словам Зеленского, ему не о чем говорить с президентом РФ, передает «Радиоточка НСН».

