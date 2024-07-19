Зеленский допустил, что Украина не сможет отвоевать все утраченные территории

"Это не значит, что все территории нужно отвоевывать силой. Я думаю, что сила дипломатии может помочь", — заявил он.

При этом ранее издание Le Parisien сообщало, что украинский лидер хочет получить от властей России отказ от участия в переговорах и обвинить Москву в их срыве.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в свою очередь назвала Зеленского нелюдем, у которого нет права диктовать России условия, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».







