Зеленский допустил, что Украина не сможет отвоевать все утраченные территории

Украина не сможет отвоевать все утраченные территории в ходе военных действий, признался президент Украины Владимир Зеленский в интервью ВВС.

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"Это не значит, что все территории нужно отвоевывать силой. Я думаю, что сила дипломатии может помочь", — заявил он.

При этом ранее издание Le Parisien сообщало, что украинский лидер хочет получить от властей России отказ от участия в переговорах и обвинить Москву в их срыве.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в свою очередь назвала Зеленского нелюдем, у которого нет права диктовать России условия, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: Телеграм-канал Владимира Зеленского
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