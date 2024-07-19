СМИ: Трамп созвонится с Зеленским
19 июля 202406:38
Экс-президент США Дональд Трамп созвонится 19 июля с главой Украины Владимиром Зеленским, сообщает CNN.
По данным телеканал, звонок состоится на фоне обеспокоенности в Европе политикой Трампа в отношении Украины.
Это будет первый разговор Зеленского и Трампа после того, как экс-президент покинул Белый дом.
Ранее стало известно, что Украина планирует прекратить боевые действия с Россией и начать мирные переговоры. В Киеве сегодня активно разрабатывают план, который позволит остановить конфликт с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru