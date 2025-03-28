Зеленский анонсировал встречу по отправке контингента ЕС на Украину

В течение недели в Киеве пройдет встреча представителей Генштабов Украины, Великобритании и Франции для обсуждения отправки контингента ЕС на Украину, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, на встречу пригласят только ограниченное количество участников, включая эти страны, и уточнил, что они покажут инфраструктуру и обсудят общее видение ситуации.

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Зеленский добавил, что встреча состоится с участием тех стран, которые готовы отправить свои войска на Украину. После этого планируются переговоры на уровне советников по национальной безопасности и саммит по гарантиям безопасности для Украины.

Накануне в Париже прошел саммит «коалиции желающих», где обсуждали предложения Франции и Великобритании, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ЕвросоюзУкраинаВладимир Зеленский

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