Зеленский анонсировал встречу по отправке контингента ЕС на Украину

Зеленский добавил, что встреча состоится с участием тех стран, которые готовы отправить свои войска на Украину. После этого планируются переговоры на уровне советников по национальной безопасности и саммит по гарантиям безопасности для Украины.

Накануне в Париже прошел саммит «коалиции желающих», где обсуждали предложения Франции и Великобритании, передает «Радиоточка НСН».

