Зеленский анонсировал репрессии против тех, кто ослабляет Украину

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал «очистить» страну от тех, кто ее ослабляет. Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале.

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Зеленский сообщил, что провел совещание с правоохранительными органами. По его словам, МВД и другие ведомства продолжают «очищать» страну от тех, кто ее ослабляет.

«Осень должна быть плодотворной в этом вопросе – именно для Украины», - пообещал глава государства.

Зеленский ранее выразил желание вернуть в собственность государства часть имущества олигархов. Он уточнил, что речь идет об объектах энергетического комплекса, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com / скриншот с видео
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