Зеленский анонсировал репрессии против тех, кто ослабляет Украину

Зеленский сообщил, что провел совещание с правоохранительными органами. По его словам, МВД и другие ведомства продолжают «очищать» страну от тех, кто ее ослабляет.

«Осень должна быть плодотворной в этом вопросе – именно для Украины», - пообещал глава государства.

Зеленский ранее выразил желание вернуть в собственность государства часть имущества олигархов. Он уточнил, что речь идет об объектах энергетического комплекса, сообщает «Радиоточка НСН».

