СМИ: Зеленский может принять мирный план Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, не сможет отказаться от мирного плана, если его предложит новоизбранный президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на источник в Офисе президента.

Источник пояснил, что если Трамп и Госдепартамент утвердят план прекращения конфликта с условием моратория на вступление Украины в НАТО, и этот план поддержит президент России Владимир Путин, вероятность отказа со стороны Зеленского крайне низка. По словам источника, ситуация в стране не позволяет отвергать предложения главного партнера, без чьей поддержки дальнейшее ведение боевых действий будет затруднено.