СМИ: Зеленский может принять мирный план Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, не сможет отказаться от мирного плана, если его предложит новоизбранный президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на источник в Офисе президента.
Источник пояснил, что если Трамп и Госдепартамент утвердят план прекращения конфликта с условием моратория на вступление Украины в НАТО, и этот план поддержит президент России Владимир Путин, вероятность отказа со стороны Зеленского крайне низка. По словам источника, ситуация в стране не позволяет отвергать предложения главного партнера, без чьей поддержки дальнейшее ведение боевых действий будет затруднено.
При этом отмечается, что среди республиканцев есть силы, которые могут убедить Трампа отказаться от мирных инициатив и продолжить финансирование военного конфликта. В политических кругах Киева существуют опасения, что Трамп может быть настроен против Зеленского, что может осложнить их взаимодействие и даже привести к давлению с целью отставки украинского лидера.
В Офисе президента Украины также рассчитывают, что приход республиканца позволит уменьшить влияние проамериканских активистов и организаций, связанных с Демократической партией и посольством США, а также надеются на смену американского посла в Киеве Бриджит Бринк, которая поддерживала эти структуры, передает «Радиоточка НСН».
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