Макрон выступил за перемирие с учетом интересов Украины и Европы

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что путь к миру в Украине не должен включать «слишком хрупкое прекращение огня» или капитуляцию Украины.

По его словам, мир не может быть основан «на диктате России». Он отметил, что Европа должна принять активное участие в процессе урегулирования, выразив поддержку размещению европейских войск на Украине после подписания мира для его гарантий.

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Макрон также подчеркнул, что для Франции оставаться «зрителем» в условиях глобальной нестабильности было бы крайне опасно. Он отметил, что не может быть уверенности в безопасности, если агрессия против соседей в Европе остается без последствий.

Президент выразил мнение, что мир вступает в «новую эру», отметив изменение позиции США по отношению к Украине, что привело к неопределенности в вопросах безопасности и благосостояния, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:Перемирие На УкраинеФранцияЭммануэль Макрон

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