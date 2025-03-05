Макрон выступил за перемирие с учетом интересов Украины и Европы

Макрон также подчеркнул, что для Франции оставаться «зрителем» в условиях глобальной нестабильности было бы крайне опасно. Он отметил, что не может быть уверенности в безопасности, если агрессия против соседей в Европе остается без последствий.

Президент выразил мнение, что мир вступает в «новую эру», отметив изменение позиции США по отношению к Украине, что привело к неопределенности в вопросах безопасности и благосостояния, передает «Радиоточка НСН».

