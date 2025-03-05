Макрон выступил за перемирие с учетом интересов Украины и Европы
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что путь к миру в Украине не должен включать «слишком хрупкое прекращение огня» или капитуляцию Украины.
По его словам, мир не может быть основан «на диктате России». Он отметил, что Европа должна принять активное участие в процессе урегулирования, выразив поддержку размещению европейских войск на Украине после подписания мира для его гарантий.
Макрон также подчеркнул, что для Франции оставаться «зрителем» в условиях глобальной нестабильности было бы крайне опасно. Он отметил, что не может быть уверенности в безопасности, если агрессия против соседей в Европе остается без последствий.
Президент выразил мнение, что мир вступает в «новую эру», отметив изменение позиции США по отношению к Украине, что привело к неопределенности в вопросах безопасности и благосостояния, передает «Радиоточка НСН».
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