Зеленский анонсировал открытие зернового коридора через Молдавию
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о скором открытии зернового коридора через Молдавию в Румынию. Об этом он сообщил на пресс-конференции с главой Румынии Клаусом Йоханнисом, пишет ТАСС.
По его словам, взаимодействие в треугольнике Украина, Румыния и Молдавия стимулирует создание рабочих мест, развитие бизнеса и инфраструктуры.
В интервью телеканалу TVP президент Польши Анджей Дуда отметил готовность Варшавы способность транзиту украинского зерна нуждающимся странам.
Еврокомиссия 15 сентября отменила эмбарго на поставки украинского зерна. Венгрия, Польша и Словакия в одностороннем порядке продлили запрет, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru