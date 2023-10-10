Зеленский анонсировал открытие зернового коридора через Молдавию

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о скором открытии зернового коридора через Молдавию в Румынию. Об этом он сообщил на пресс-конференции с главой Румынии Клаусом Йоханнисом, пишет ТАСС.

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По его словам, взаимодействие в треугольнике Украина, Румыния и Молдавия стимулирует создание рабочих мест, развитие бизнеса и инфраструктуры.

В интервью телеканалу TVP президент Польши Анджей Дуда отметил готовность Варшавы способность транзиту украинского зерна нуждающимся странам.

Еврокомиссия 15 сентября отменила эмбарго на поставки украинского зерна. Венгрия, Польша и Словакия в одностороннем порядке продлили запрет, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
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