Bloomberg: ФРГ направит Украине средства ПВО для защиты экспорта зерна
4 октября 202320:42
Правительство Германии намерено передать Украине несколько дополнительных систем противовоздушной обороны, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По их данным, Берлин направит Вооруженным силам Украины установку IRIS-T и более 10 зенитных самоходок Gepard для защиты зерна, которое поставляется Киевом через Румынию в Европу.
Дополнительные вооружения поступят в распоряжение военнослужащих ВСУ до конца 2023 года.
Ранее в Берлине прошел марш протеста против поддержки Киева, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru