Bloomberg: ФРГ направит Украине средства ПВО для защиты экспорта зерна

По их данным, Берлин направит Вооруженным силам Украины установку IRIS-T и более 10 зенитных самоходок Gepard для защиты зерна, которое поставляется Киевом через Румынию в Европу.

Дополнительные вооружения поступят в распоряжение военнослужащих ВСУ до конца 2023 года.

Ранее в Берлине прошел марш протеста против поддержки Киева, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

