Bloomberg: ФРГ направит Украине средства ПВО для защиты экспорта зерна

Правительство Германии намерено передать Украине несколько дополнительных систем противовоздушной обороны, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Германия уходит в агрессию. ФРГ боится эскалации конфликта на Украине и призывает к ударам по РФ

По их данным, Берлин направит Вооруженным силам Украины установку IRIS-T и более 10 зенитных самоходок Gepard для защиты зерна, которое поставляется Киевом через Румынию в Европу.

Дополнительные вооружения поступят в распоряжение военнослужащих ВСУ до конца 2023 года.

Ранее в Берлине прошел марш протеста против поддержки Киева, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭкспортУкраинаПВОГерманияЗерно

Горячие новости

Все новости

партнеры