Зеленкий рассказал о плане действий на случай его гибели

Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что власти страны имеют «план Б» на случай гибели кого-либо из руководства, в том числе главы государства, сообщает РБК.

Зеленский не готов встречаться с кем-ибо из РФ, кроме Путина

По словам президента, власти готовы к действиям на случай такого развития событий. «Мы были подготовлены и разделены — я, премьер-министр и глава парламента», — сообщил Зеленский.

Отмечается, что Киев разделил кабмин на две части, чтобы «страна могла быть защищена даже от таких результатов».

Президент Украины заявил, что готов встречаться только с президентом РФ Владимиром Путиным и только для обсуждения прекращения конфликта. Отмечается, что организация встречи двух президентов становится все сложнее.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:УкраинаВладимир Зеленский
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