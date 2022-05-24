Зеленкий рассказал о плане действий на случай его гибели

По словам президента, власти готовы к действиям на случай такого развития событий. «Мы были подготовлены и разделены — я, премьер-министр и глава парламента», — сообщил Зеленский.

Отмечается, что Киев разделил кабмин на две части, чтобы «страна могла быть защищена даже от таких результатов».

Президент Украины заявил, что готов встречаться только с президентом РФ Владимиром Путиным и только для обсуждения прекращения конфликта. Отмечается, что организация встречи двух президентов становится все сложнее.

