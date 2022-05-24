Зеленкий рассказал о плане действий на случай его гибели
Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что власти страны имеют «план Б» на случай гибели кого-либо из руководства, в том числе главы государства, сообщает РБК.
По словам президента, власти готовы к действиям на случай такого развития событий. «Мы были подготовлены и разделены — я, премьер-министр и глава парламента», — сообщил Зеленский.
Отмечается, что Киев разделил кабмин на две части, чтобы «страна могла быть защищена даже от таких результатов».
Президент Украины заявил, что готов встречаться только с президентом РФ Владимиром Путиным и только для обсуждения прекращения конфликта. Отмечается, что организация встречи двух президентов становится все сложнее.
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