Заявления США о выходе из переговоров назвали манипуляцией ради выгоды

Угрозы Вашингтона приостановить участие в переговорах по Украине являются инструментом давления и попыткой добиться выгодных условий для США. Об этом в беседе с «Известиями» заявила политолог Наталия Елисеева.

По оценке эксперта, подобные заявления со стороны американской администрации следует расценивать как форму шантажа, направленного на манипуляцию участниками конфликта.

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Политолог указала на противоречие между нынешней риторикой американских чиновников и недавними позитивными заявлениями окружения Дональда Трампа о перспективах переговорного процесса. Она назвала неожиданными текущие сигналы о возможном выходе США из переговоров, отметив, что это свидетельствует о стремлении Белого дома изменить формат соглашений в свою пользу.

По словам Елисеевой, в позиционировании Вашингтона не прослеживается забота о сторонах конфликта или союзниках по НАТО. Все предпринимаемые шаги, по ее мнению, ориентированы исключительно на достижение национальных интересов США, независимо от сроков и последствий, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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