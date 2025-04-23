Заявления США о выходе из переговоров назвали манипуляцией ради выгоды

Угрозы Вашингтона приостановить участие в переговорах по Украине являются инструментом давления и попыткой добиться выгодных условий для США. Об этом в беседе с «Известиями» заявила политолог Наталия Елисеева.

По оценке эксперта, подобные заявления со стороны американской администрации следует расценивать как форму шантажа, направленного на манипуляцию участниками конфликта.