Заявления США о выходе из переговоров назвали манипуляцией ради выгоды
Угрозы Вашингтона приостановить участие в переговорах по Украине являются инструментом давления и попыткой добиться выгодных условий для США. Об этом в беседе с «Известиями» заявила политолог Наталия Елисеева.
По оценке эксперта, подобные заявления со стороны американской администрации следует расценивать как форму шантажа, направленного на манипуляцию участниками конфликта.
Политолог указала на противоречие между нынешней риторикой американских чиновников и недавними позитивными заявлениями окружения Дональда Трампа о перспективах переговорного процесса. Она назвала неожиданными текущие сигналы о возможном выходе США из переговоров, отметив, что это свидетельствует о стремлении Белого дома изменить формат соглашений в свою пользу.
По словам Елисеевой, в позиционировании Вашингтона не прослеживается забота о сторонах конфликта или союзниках по НАТО. Все предпринимаемые шаги, по ее мнению, ориентированы исключительно на достижение национальных интересов США, независимо от сроков и последствий, передает «Радиоточка НСН».
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